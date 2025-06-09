Пожарные ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе в Казани
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9 июня в Казани огонь охватил лакокрасочный завод. Открытое горение уже ликвидировали, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Предприятие находится в поселке Юдино. Там загорелось 500 «квадратов» пластиковых цистерн с растворителем.
Огонь распространился на отрытой территории. Тушение было осложнено риском взрыва.
Пожар ликвидируют 60 специалистов и 24 единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее к месту происшествия также подогнали пожарный поезд.