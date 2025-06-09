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Мощный пожар произошел на лакокрасочном заводе в Казани

В Казани пожар произошел на территории предприятия, расположенного на улице Революционной, 80. Горит лакокрасочный завод, сообщает 112 .

Пожар произошел на открытой территории. Там находятся цистерны с растворителем.

Тушить огонь сложно, так как существует опасность взрыва. Тем не менее на место происшествия подогнали пожарный поезд.

Возгоранию присвоен 3-й номер сложности. На опубликованных в Сети кадрах виден густой черный дым, который появился над предприятием.

Информации о наличии пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Горно-Алтайске загорелось здание гимназии. Возгорание было локализовано на 1 тыс. кв. метров, а затем потушено.