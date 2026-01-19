Фото - © Внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму./РИА Новости

Стендап-комик Останин* не признал вину по делу об оскорблении чувств верующих

Стендап-комик Артемий Останин* в суде отверг обвинения в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Он не признал вину, сообщает РЕН ТВ .

По данным следствия, в марте 2025 года комик публично выступал в столице и допустил враждебное высказывание в адрес лиц, получивших ранения и утративших трудоспособность в ходе СВО. Также правоохранители указали на выступление комика 7 марта, когда он использовал высказывания, оскорбляющие чувства верующих. Этот эпизод рассматривался отдельно.

Останин* извинился за стендап, но не признал вину. При этом прокурор заявил, что подсудимый действовал в составе организованной группы.

По версии гособвинения, у Останина* есть неустановленные сообщники, которые могут быть причастны к организации его выступлений и последующей публикации видеозаписей в Сети.

Ранее комик был помещен под стражу.

*Внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

