Продлен арест комику по делу о разжигании ненависти к участникам СВО

Мещанский суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей, оставив артиста в следственном изоляторе. Защита Останина уже подала апелляционную жалобу, однако дата ее рассмотрения пока не назначена.

Комик находится в СИЗО с марта текущего года по уголовному делу, возбужденному по пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ, которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стало одно из выступлений, во время которого Останин пошутил о мужчине, получившем инвалидность вследствие подрыва на мине.

В июне 2025 года Росфинмониторинг включил комика в перечень террористов и экстремистов, что налагает ограничения на его финансовые операции. Особенностью дела стало задержание артиста на территории Белоруссии с последующей экстрадицией в Россию.

* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов