Старый деревянный дом загорелся в Щелкове

сегодня в 12:10

Нам мечте ЧП работают пожарные. Они уже приступили к тушению.

Судя по опубликованным кадрам, деревянный дом практически полностью объят огнем. Над зданием клубится серый дым.

Причины пожара и количество пострадавших на данный момент неизвестны.

Ранее пожар произошел на строительном рынке в Подольске. Площадь возгорания изначально была 1 тыс. кв. м, но позже выросла до 4,2 тыс. кв. м.