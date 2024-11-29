Старый деревянный дом загорелся в Щелкове
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Пожар произошел в подмосковном Щелкове. Загорелся старый деревянный дом, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Нам мечте ЧП работают пожарные. Они уже приступили к тушению.
Судя по опубликованным кадрам, деревянный дом практически полностью объят огнем. Над зданием клубится серый дым.
Причины пожара и количество пострадавших на данный момент неизвестны.
Ранее пожар произошел на строительном рынке в Подольске. Площадь возгорания изначально была 1 тыс. кв. м, но позже выросла до 4,2 тыс. кв. м.