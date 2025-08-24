Стартовал розыск пропавших туристов в районе вулкана Баранского на Сахалине

сегодня в 09:37

Военные гарнизоны будут участвовать в поиске пропавших туристов на Сахалине

На Сахалине в Курильском муниципальном округе стартовал розыск туристической группы, которая вышла на маршрут в районе вулкана Баранского, но в итоге не вышла на связь. В поисках будут участвовать в том числе военные гарнизоны, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константина Истомина.

«Военные гарнизоны Горное и Горячие Ключи примут участие в поисковых мероприятиях по розыску туристической группы, которая не вышла на связь после выхода на маршрут в районе вулкана Баранского», — сообщил Истомин.

По словам чиновника, получить подробную информацию о поисках можно у начальника ЕДДС Курильского муниципального округа Марины Кузьминой по телефону 8-924-490-89-85.

Вулкан Баранского является действующим, он находится на Итурупе, острове Большой Курильской гряды в Сахалинской области. Его высота составляет 1125 метров.