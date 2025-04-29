Старшина военного оркестра дважды выстрелил в голову концертмейстеру в Москве

На одной из станций в Москве старшина военного оркестра «Росгвардии» повздорил с концертмейстером и начал палить в него из пневматического пистолета, утверждает Baza . По данным канала, старший прапорщик дважды выстрелил в голову коллеги, но шарики прошли по касательной.

Конфликт произошел вечером 27 апреля. Двое военных оркестрантов поссорились, после чего 46-летний Сергей достал пневматику и начала стрелять в 38-летнего Александра.

После пальбы на место приехали врачи, которые госпитализировали концертмейстера в Боткинскую больницу.

Предположительно, во время стрельбы оба росгвардейца могли быть пьяны — против них возбудили административные дела за появление в общественных местах в нетрезвом виде. О произошедшем также уведомили Следственный комитет.

Тем временем появились подробности атаки 15-летнего юноши на школу на Северном бульваре в Москве. По словам задержанного, он не хотел никого убивать, а лишь планировал «чуть-чуть вырубить» двух педагогов.