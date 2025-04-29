«Хотел их чуть-чуть вырубить»: подробности атаки юноши-гиганта на школу в Москве

Восьмиклассник, который пытался напасть на своих учителей в школе на Северном бульваре в Москве, рассказал подробности собственного плана. По словам 15-летнего школьника, он якобы не собирался убивать педагогов, а просто хотел их «чуть-чуть вырубить». Когда план не сработал и ученика стали задерживать, он отбился от нескольких росгвардейцев и уронил их на землю, сообщает Baza .

По данным издания, юноша внушительной физической комплекции учится дистанционно из-за проблем со здоровьем. Накануне он вооружился подручными предметами и ворвался в свою школу на Северном бульваре, чтобы отомстить двум учителям.

Парень утверждает, что хотел напасть только на преподавателей по физике и русскому языку. Ненависть к физику он объяснил тем, что педагог ставил ему двойки. Учительницу русского несовершеннолетний хотел «чуть-чуть вырубить» из-за того, что не понимает ее предмет.

Перед атакой парень вооружился отцовской отверткой, нашел у школы палку и две железные ножки от мусорки. Сперва он хотел пробраться в учреждение через окно, однако решил отказаться от этого плана, боясь приезда полиции. Несмотря на это, охрана все равно заметила рослого подростка и вызвала росгвардцейцев.

По данным издания, школьника смогли задержать не с первой попытки — сначала он «повалил несколько сотрудников Росгвардии», однако вскоре его все же «скрутили». После этого юношу отдали подоспевшей психиатрической бригаде.

При попытке нападения подростка на школу мог пострадать сотрудник полиции.