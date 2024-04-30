Старовойт: местный житель погиб из-за атаки ВСУ по Суджанскому району

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Старовойт: ВСУ сбросили зажигательный боеприпас на дом в Суджанском районе

Местный житель погиб в результате атаки украинских военных по Суджанскому району, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Как стало известно, украинские военнослужащие сбросили зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино в Суджанском районе области.

Из-за сброшенного боеприпаса в доме возник пожар. В результате возгорания погиб один человек.

Ранее украинская армия обстреляла село Козино Курской области, в результате атаки погибла одна местная жительница. Еще одна женщина получила ранения и была доставлена в больницу.