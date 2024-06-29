Starliner остается на МКС еще две недели
Возвращение на землю космического корабля Starliner отложено
Возвращение на землю космического корабля Starliner отложено на две недели, пишет ТАСС.
«Поведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета», — заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.
При этом точную дату возвращения экипажа на Землю пока не озвучили.
Ранее сообщалось, что американскому экипажу МКС может понадобиться спасательная операция.