Астронавтам NASA может потребоваться спасательная операция

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Американский экипаж МКС не может вернуться на Землю

Американский экипаж МКС не может вернуться на Землю из-за поломок космического корабля компании Boeing, пишет RT со ссылкой на Daily Mail.

Корабль Starliner не может отстыковаться от станции из-за проблем с двигателем.

Экипаж из двух человек должен был начать возвращение на Землю 14 июня, но миссию отложили до устранения проблемы.

«Эксперты считают, что NASA, вероятно, придётся начать спасательную миссию», - сказано в статье.

Неполадки на корабле начались еще на старте. Запуск Starlinker компании Boeing к МКС был отложен.