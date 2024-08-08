Стало известно состояние военкора Евгения Поддубного

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Новыми данными о самочувствии военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного поделились в эфире телеканала «Россия 24», сообщают « Вести ».

Журналист в тяжелом состоянии. Ранее он попал в реанимацию.

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный 7 августа получил ранения из-за атаки беспилотника ВСУ в Курской области. Он лечится в одной из больниц региона.

Ранее сообщалось, что в дальнейшем Поддубный будет проходить лечение в московской клинике. Его перевезут в столичную больницу из Курской области.