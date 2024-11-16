Стало известно состояние пяти пострадавших после пожара в Одинцове

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Минздрав Подмосковья: состояние 5 пострадавших после пожара в Одинцове тяжелое

Состояние пяти увезенных в больницу после пожара в подмосковном Одинцовском городском округе тяжелое. Среди них трое детей, рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по Московской области, следователи осматривают место происшествия и проводят допросы.

Пожар, по предварительным данным, произошел из-за неисправной работы электрического обогревателя. Расследование продолжается.

Возгорание произошло в приюте в деревне Чигасово Одинцовского городского округа на площади 300 «квадратов» вечером 15 ноября. Нескольких человек, в том числе детей, отправили в детский клинический центр имени Л.М. Рошаля в Красногорске. У них диагностировали отравление продуктами горения.