Пострадавших при пожаре в Одинцовском округе доставят в детский центр Рошаля

Пострадавшим в результате пожара в приюте в деревне Чигасово Одинцовского городского округа будет оказана всесторонняя помощь. Их отправят детский клинический центр им Л. М. Рошаля в Красногорске.

По данным МЧС, площадь возгорания в частном доме составила 300 кв. м. На месте ЧП работают 15 специалистов и 3 единицы техники.

В результате происшествия с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы несколько человек, в том числе дети. Все они дышат самостоятельно, ожогов не имеют. Все дети будут переведены детский центр им Л. Рошаля в Красногорске.

Установление обстоятельств и причин пожара в здании приюта контролирует Одинцовская городская прокуратура.