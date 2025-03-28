Стало известно, почему введенного в кому Пашу Техника не могут вернуть в Россию

Baza: Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за его критического состояния

Московского рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) не могут вернуть в Россию из Таиланда из-за его критического состояния. Сейчас лидер группы Kunteynir находится в искусственной коме и подключен к аппарату ЭКМО, его состояние резко ухудшилось, сообщает Baza .

Ивлев находится в палате интенсивной терапии в больнице Пхукета, куда его перевезли из другого медучреждения. У Паши Техника — сепсис, пневмония, острый респираторный дистресс-синдром и полиорганная недостаточность. Он подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Тайские врачи «даже не обсуждают» идею транспортировки рэпера в больницу из-за его критического состояния.

Подруга рэпера Кристина заявляла, что Технику требуется 10 000 000 рублей на операцию. Друзья московского музыканта уже нашли половину необходимой суммы и объявили в соцсетях сбор на оставшиеся 5 миллионов рублей.

Знакомые заявляли, что несколько дней назад Паше Технику стало плохо в Таиланде. Предполагалось, что рэпер мог отравиться наркотиками, из-за которых он раньше неоднократно лежал в реабилитационных центрах и попадал в заключение.

Подробнее о личности Паши Техника читайте в статье РИАМО.

28 марта в Таиланде, где находится введенный в кому Ивлев, также произошло землетрясение. Подземные толчки наблюдались и в Мьянме, из-за которых там погибли дети.