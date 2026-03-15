Стало известно, почему столкнулись трамваи в Москве, где пострадали 22 пассажира

Фото - © Телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 20:22

Дептранс: два трамвая попали в ДТП в Москве из-за сбоя в системе

Утром 15 марта в Москве столкнулись два трамвая, один из которых в дальнейшем сошел с рельсов. Предварительная проверка показала, что авария, в которой травмы получили 22 человека, произошла из-за сбоя в работе системы управления вагоном, об этом сообщили в столичном Дептрансе .

В настоящее время продолжается углубленное расследование ДТП с трамваями на улице Водников. Экспертная группа, сформированная из представителей Московского метрополитена и фирмы-изготовителя, пришла к заключению, что источником проблемы стал отказ в аппаратуре управления вагоном.

Сервисная организация производителя уже осуществляет тщательную проверку аналогичных систем управления на всех составах данной модели, чтобы предотвратить повторение происшествия.

За рулем трамвая, в котором произошел сбой, находился квалифицированный водитель, чей профессиональный опыт составляет 23 года. Ее действия были грамотными и соответствовали всем предписанным регламентам.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в ДТП с двумя трамваями выросло до 22 человек. Среди пострадавших пятеро детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.