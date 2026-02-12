Стало известно, откуда напавший на техникум в Анапе подросток взял ружье

СК: напавший на техникум в Анапе подросток похитил ружье у родственника

17-летний подросток, устроивший стрельбу в техникуме Анапы, был вооружен ружьем, которое он похитил у родственника. В отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело из-за небрежного хранения огнестрельного оружия, сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 11 февраля подросток завладел ружьем родственника, после чего прибыл к техникуму и открыл стрельбу. В результате пострадали студент, библиотекарь, а также погиб охранник учреждения.

После этого было возбуждено уголовное дело в отношении 64-летнего родственника злоумышленника. Следствие считает, что он не обеспечил надлежащее хранение своего огнестрельного оружия, которым завладел парень в целях совершения преступления (ч.1 ст. 224 УК РФ).

Также дело завели в отношении одногруппника подростка, который подстрекал его к совершению преступления. Самому стрелку вменяют статьи об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.