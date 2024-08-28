Стало известно о взломе телефона Дурова спецслужбами двух стран

WSJ: телефон Дурова взламывали спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году

По данным The Wall Street Journal, в 2017 году спецслужбы ОАЭ и Франции совместно осуществили взлом телефона основателя Telegram Павла Дурова, сообщает NEWS.ru .

Операция, получившая название Purple Music, проводилась на фоне сильной тревоги Парижа по поводу того, что «Исламское государство»* использовало мессенджер для набора новых членов и планирования терактов.

На протяжении длительного периода компания Дурова не реагировала на повестки и судебные приказы. Как утверждает Telegram, работа мессенджера не нарушает нормы европейского Акта о цифровых услугах.

Согласно оценкам WSJ, в настоящее время нет никаких улик, указывающих на связь взлома телефона Дурова с его арестом в Париже.

Дурова задержали агенты французских спецслужб в аэропорту Ле Бурже в Париже. Предприниматель прилетел в страну из Азербайджана. Незадолго до его приземления он был включен в международный розыск. Бизнесмен отказался сотрудничать с властями по вопросам киберпреступлений и финансовых махинаций в мессенджере Telegram. В настоящее время он остается под арестом.

*Организация признана террористической и запрещена в России