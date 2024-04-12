Стало известно о состоянии женщины, которую доставали из-под трамвая в Петербурге

Пострадавшая в ДТП с трамваем в Петербурге находится в тяжелом состоянии

Одну из пострадавших в ДТП с трамваем «Довлатов» в Санкт-Петербурге госпитализировали в Мариинскую больницу. После аварии 45-летнюю женщину пришлось доставать прямо из-под общественного транспорта, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Сейчас раненую петербурженку обследуют врачи. По предварительным данным, горожанка находится в тяжелом состоянии и травмировала голову. Пока медики остерегаются озвучивать какие-либо прогнозы.

В пятницу, 12 апреля, на улице Наличной в Петербурге произошла авария с участием «умного» трамвая. В результате наезда общественного транспорта пострадали три человека — женщина и мужчины 22 и 42 лет. После ДТП мужчин увезли в Елизаветинскую больницу в состоянии средней степени тяжести, женщину — в «тяжелом» в Мариинскую.