Три человека пострадали в ДТП с «умным» трамваем в Петербурге
«Умный» трамвай в Петербурге сбил троих человек из-за отказа тормозов
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ДТП произошло на Васильевском острое в Санкт-Петербурге. «Умный» трамвай сбил троих человек — женщину и двух мужчин, сообщает Telegram-канал «Подъем».
Авария произошла на Наличной улице. Вагоновожатый рассказал, что у транспорта по неустановленной причине отказали тормоза, поэтому он наехал на пешеходов.
По предварительным данным, серьезные травмы получила женщина. Мужчины пострадали меньше. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Петербурге произошел пожар на крыше трамвая. В результате случившегося никто не пострадал.