Три человека пострадали в ДТП с «умным» трамваем в Петербурге

«Умный» трамвай в Петербурге сбил троих человек из-за отказа тормозов

ДТП произошло на Васильевском острое в Санкт-Петербурге. «Умный» трамвай сбил троих человек — женщину и двух мужчин, сообщает Telegram-канал «Подъем» .

Авария произошла на Наличной улице. Вагоновожатый рассказал, что у транспорта по неустановленной причине отказали тормоза, поэтому он наехал на пешеходов.

По предварительным данным, серьезные травмы получила женщина. Мужчины пострадали меньше. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге произошел пожар на крыше трамвая. В результате случившегося никто не пострадал.