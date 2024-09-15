Стало известно о состоянии россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте

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Посольство: россияне получили в ДТП в Египте травмы различной степени тяжести

Травмы различной степени тяжести получили российские туристы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса на трассе Суэц — Каир, сообщает пресс-служба посольства РФ в Египте.

Ранее более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Египте. Всего в транспорте находились 43 иностранных туриста и четверо египтян. В результате ДТП никто не погиб.

«Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца», — говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Российское диппредставительство держит на контроле ситуацию с пострадавшими в ДТП соотечественниками, а также продолжает выяснять обстоятельства случившегося.