Более 20 туристов из России пострадали в ДТП на трассе в Египте Происшествия сегодня в 02:00

Более 20 туристов из России пострадали в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Cairo24.

Автобус ехал из Шарм-эш-Шейха в Каир и перевернулся в провинции Суэц. Внутри находились 43 иностранных туриста и четверо египтян. В результате аварии пострадали 11 турок, двое подданных Великобритании, 21 россиянин, девять граждан Италии и водитель автобуса. В результате происшествия никто не погиб. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее на внешней стороне 93 км МКАД (в районе съезда № 93А) столкнулись несколько автомобилей.