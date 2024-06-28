Стало известно о состоянии инспектора ГИБДД, на которого рухнуло авто
У пострадавшего в Ивантеевке инспектора ГИБДД диагностировали перелом ноги
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У 48-летнего инспектора ГИБДД Алексея, на которого упал автомобиль во время показательных выступлений в Ивантеевке, диагностировали перелом ноги и ушибы, сообщает Baza.
У инспектора также выявили ссадины спины и вывих пальцев на ноге. Ему наложили гипс и отправили в больницу.
В Ивантеевке прошло показательное выступление в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. Водители выполняли трюки на служебных авто, а рядом упор лежа приняли инспекторы ГИБДД.
На одного из сотрудников упала машина. Выжить Алексею помог надетый шлем.