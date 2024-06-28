Служебное авто рухнуло на инспектора ГИБДД во время выступлений в Ивантеевке
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Во время показательных выступлений в Ивантеевке автомобиль упал прямо на сотрудника ГИБДД, который в этот момент принял упор лежа рядом с ним, сообщает Mash.
Пилотажная группа «Каскад» выступала в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. Водители выполняли трюки, сидя в служебных авто. Им нужно было проехать мило лежащих на асфальте инспекторов.
В ходе выполнения одного их таких трюков машина упала прямо на сотрудника ГИБДД, придавила его и протащила несколько метров.
Мужчину госпитализировали. Ему удалось спастись благодаря шлему. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.
Ранее в Балашихе 10-летний мальчик погиб при столкновении двух автомобилей. Также пострадали еще четыре человека.