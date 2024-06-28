сегодня в 14:13

Служебное авто рухнуло на инспектора ГИБДД во время выступлений в Ивантеевке

Во время показательных выступлений в Ивантеевке автомобиль упал прямо на сотрудника ГИБДД, который в этот момент принял упор лежа рядом с ним, сообщает Mash .

Пилотажная группа «Каскад» выступала в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. Водители выполняли трюки, сидя в служебных авто. Им нужно было проехать мило лежащих на асфальте инспекторов.

В ходе выполнения одного их таких трюков машина упала прямо на сотрудника ГИБДД, придавила его и протащила несколько метров.

Мужчину госпитализировали. Ему удалось спастись благодаря шлему. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.

Ранее в Балашихе 10-летний мальчик погиб при столкновении двух автомобилей. Также пострадали еще четыре человека.