Стало известно, кто сидел за рулем взорвавшегося в Подмосковье McLaren

Куденко во время аварии отделался лишь переломом руки. Пассажир, который вместе с ним находился в McLaren, отделался ссадинами, а вот спорткар восстановлению не подлежит. После столкновения с отбойником, McLaren загорелся и через несколько минут взорвался, разлетевшись на части.

Гонщик Куденко является бронзовым призером Подмосковья 2020 года, он участвовал в заездах в классе Unlim 500+, имеет первый разряд по автоспорту. Кто вместе с ним находился в салоне McLaren, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в аварии с McLaren пострадали и другие участники движения. В их машины влетели осколки взорвавшейся машины. О жертвах среди людей ничего не сообщается.