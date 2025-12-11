Стало известно, кто погиб при взрыве в университете Перми

При взрыве в Пермском университете погибли директор завода и его дочь

В одном из университетов Перми в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда , в результате ЧП погибли мужчина и девочка, еще есть пострадавшие, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

По данным SHOT, в момент испытания гидродинамического стенда взорвалось колесо. Погибли директор завода-разработчика установки и его дочь.

Пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты, они осматривают территорию, изымают предметы и объекты, которые имеют значение для следствия. По факту инцидента назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская, чтобы установить причины возгорания и гибели людей.

Как пишет ТАСС, трое пострадавших при разгерметизации гидродинамического стенда в Политехе находятся в стабильном состоянии. По информации властей, ЧП произошло из-за нарушения технологического процесса, со стенда сошла испытательная машина.

