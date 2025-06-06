Стало известно, кому раньше принадлежала заминированная в Москве Kia

Автомобиль Kia Optima, под которым в Москве обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ), раньше принадлежал семье крымского депутата Виталия Десятника, сообщает SHOT .

По словам его супруги, автомобиль был продан 3 года назад. Покупатели приезжали за иномаркой в Симферополь, а затем увезли ее в российскую столицу.

Депутат в свою очередь заявил, что в настоящее время находится не в Москве и не владеет этой Kia Optima.

В пятницу утром СВУ обнаружили под колесом автомобиля Kia на улице Леси Украинки на западе Москвы. В настоящее время специалисты достали подозрительный предмет из машины и обезвредили его.