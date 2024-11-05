Стало известно, какими силами Украина хотела захватить Курскую АЭС

Минобороны России озвучило, какие силами украинские войска хотели захватить атомную электростанцию в Курской области. По данным оборонного ведомства, для этого ВСУ планировали привлечь 20 000 военнослужащих, сообщает РИА Новости .

Кроме того, для взятия под контроль Курской АЭС противник намеревался задействовать 27 танков и 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО). В операции также должны были участвовать 50 единиц бронетехники и 30 орудий ствольной артиллерии.

По данным Минобороны, в украинском плане захвата АЭС в Курской области также говорилось, что если бы на объекте произошла авария, то радиоактивному заражению подверглась бы только Россия, а не Украина. Последствия могли быть сравнимы с аварией в Чернобыле.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что захват Курской АЭС являлся одной из приоритетных задач ВСУ во время вторжения в российский регион.