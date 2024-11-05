Объявлена цель вторжения ВСУ в Курскую область
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Захват Курской атомной электростанции был одной из приоритетных целей, стоявших перед ВСУ во время вторжения в Курскую область. С таким заявлением выступило Минобороны России.
В оборонном ведомстве добавили, что если на Курской АЭС случилась бы крупномасштабная авария и ее захватили украинские силы, то радиация могла распространиться на большую часть Европы. Ситуация была бы сравнима с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны получило доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Из него следует, что при ЧП на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется только территория России — это знали киевские власти, указал генерал.
Кириллов также заявил о серьезных опасениях из-за попыток ядерного шантажа со стороны Украины.