Стало известно, как выглядит пожар в Забайкальском крае из космоса
«Роскосмос» показал фото лесного пожара в Забайкальском крае
Фото - © «Роскосмос»
В Забайкальском крае уже несколько дней полыхает лесной пожар. «Роскосмос» в официальном Telegram-канале показал фото горения из космоса, которое сделано с помощью спутника «Метеор-М».
9 мая лесной пожар максимально близко подошел к столице края — городу Чите. На снимке из космоса видно, что в настоящее время у пожара наблюдается сразу несколько очагов возгорания.
Также на кадре хорошо просматривается дым, который распространяется по региону от горящего леса. За состоянием пожара из космоса следит спутник «Метеор-М».
Ранее сообщалось, что пожар в Забайкальском крае мог произойти из-за поджога, который спровоцировали украинские мошенники.