Стало известно, как выглядит пожар в Забайкальском крае из космоса

В Забайкальском крае уже несколько дней полыхает лесной пожар. «Роскосмос» в официальном Telegram-канале показал фото горения из космоса, которое сделано с помощью спутника «Метеор-М».

9 мая лесной пожар максимально близко подошел к столице края — городу Чите. На снимке из космоса видно, что в настоящее время у пожара наблюдается сразу несколько очагов возгорания.

Также на кадре хорошо просматривается дым, который распространяется по региону от горящего леса. За состоянием пожара из космоса следит спутник «Метеор-М».

Ранее сообщалось, что пожар в Забайкальском крае мог произойти из-за поджога, который спровоцировали украинские мошенники.