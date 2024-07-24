Стало известно, как смог выжить офицер после взрыва внедорожника в Москве

сегодня в 15:30

Пострадавший при взрыве авто в Москве сам оказал себе медпомощь

Военнослужащий, который пострадал при взрыве внедорожника в Москве, выжил, соорудив жгуты из своей рубашки. Такую реакцию и знание военной медицины он мог получить лишь в реальной боевой обстановке, сообщает Telegram-канал «112».

Офицер моментально сориентировался, несмотря на то, что получил тяжелейшее минно-взрывное ранение, отрыв ступней и контузию. Мужчина сорвал с себя рубашку и соорудил турникеты, что остановило кровотечение.

При таком ранении и кровопотере у мужчины на помощь себе было не более пяти минут.

По данным РИА Новости, сейчас правоохранительные органы опрашивают женщину, пострадавшую при взрыве внедорожника.

В автомобиль Land Cruiser было заложено взрывное устройство. По предварительным данным, случившееся квалифицировано как покушение на убийство.

Взрывотехники продолжают работу на месте происшествия.