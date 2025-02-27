Стало известно, из-за чего силовики заинтересовались блогером Subo

Силовики заинтересовалась блогером-миллионником Subo (Субханом Мамедовым) после того, как он на камеру унизил сотрудников полиции. После этого стражи порядка проверили соцсети знаменитости и законность получения им гражданства России, сообщает Mash .

Полицейские увидели один из роликов Субо и решили проверить его деятельность за последние три года. После этого стражи порядка начали выяснять, законно ли Мамедов получил российское гражданство, и выявили нарушения.

По данным СМИ, блогер предоставил ложные сведения о себе, когда получал паспорт. За это его лишили гражданства России и запретили въезд в страну.

Субо проживает в Объединенных Арабских Эмиратах. На его аккаунт в Instagram* подписано более 13,5 млн пользователей. Он известен своими скандальными пранками, связями с каперами и дружбой с блогером Михаилом Литвиным.

* Соцсеть Instagram принадлежит американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.