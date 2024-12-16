Стало известно имя «ростовского мясника»

Мужчина находится в трезвом состоянии, но отказывается отвечать на вопросы полицейских.

У Кузнецова не было постоянной работы, он мыл машины и работал водителем. По данным канала, он задолжал микрокредитным организациям около 200 тысяч рублей.

Мужчина напал на девушку в подъезде и ударил ножом около 40 раз, позже она скончалась в больнице. Подросток, на которого Кузнецов напал около лифта, почти не пострадал.