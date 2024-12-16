Неизвестный маньяк с ножом напал на людей в Ростовской области

SHOT: в Ростовской области задержали маньяка, нападавшего с ножом на людей

Неизвестный маньяк с ножом нападал на людей в Ростовской области. Одна из пострадавших скончалась в больнице, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в понедельник около 17:00 в подъезде многоэтажки на улице Венеры в поселке Верхнетемерницкий.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина с огромным ножом нападает на молодую девушку. Она пытается оказать сопротивление, но маньяку удается нанести пострадавшей многочисленные ножевые ранения в области живота.

По предварительной информации, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Затем неадекват набросился еще на двух человек.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В настоящее время выясняются мотивы преступника.