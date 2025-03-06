Стало известно, что незнакомец делал с пропавшим в Екатеринбурге мальчиком

Сбежавший от бабушки мальчик сутки провел с незнакомцем в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 8-летний мальчик сбежал от бабушки в торговый центр «Дирижабль». Через сутки ребенка нашли в компании неизвестного парня. Вскрылись подробности, что молодой человек делал с малышом, сообщает E1.RU .

4 марта Максим убежал от бабушки, когда они были на станции метро «Ботаническая». Ребенок пошел в «Дирижабль». Из торгового центра мальчика увел незнакомец. 5 марта, спустя сутки, обоих нашли и доставили в отдел полиции.

По словам Максима, они с молодым человеком все это время гуляли. Ребенок отметил, что ничего плохого с ним не делали. Известно, что мальчик ранее уже убегал, но возвращался, а родители не обращались в полицию.

По словам источников, у ребенка есть задержка развития. Парню, который его увел из торгового центра, тоже поставлен подобный диагноз. Оба просто не подумали, что необходимо пойти в полицию.

В деле разберутся следователи. Молодого человека, который гулял с мальчиком, на данный момент отпустили.

Ранее пятилетний ребенок пропал в подмосковном Сергиевом Посаде. Его нашли поздним вечером на очистных сооружениях.