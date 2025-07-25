Стало известно, что могло привести к взрыву газа в многоэтажке Саратова

Неисправность газового оборудования или его неправильное использование могло привести к утечке и взрыву газа в жилой многоэтажке в Саратове, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По последним данным, в результате ЧП на улице Блинова четыре человека погибли и пятеро пострадали.

«Будут рассмотрены все версии случившегося», — добавил собеседник журналистов.

В пятницу, 25 июля, взрыв прогремел в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове. Предварительная причина случившегося — хлопок газовоздушной смеси, заявляло МЧС России.

В результате ЧП погиб в том числе малолетний ребенок. Как писал Mash, малыш лишился жизни из-за трагичной случайности — он гулял у дома, отбежал от мамы и оказался в месте, куда упала часть здания.

Разбор завалов дома на улице Блинова продолжается.