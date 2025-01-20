Стало известно, что грозит Гоше Куценко за труп женщины в его машине

Адвокат Трунов: Куценко могут привлечь к ответственности за тело в его машине

В автомобиле актера Гоши Куценко нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. Машина находилась в одном из дворов Кутузовского проспекта в Москве. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал, чем эта ситуация обернется для актера, сообщает «Абзац» .

Оказалось, что в авто проникла пара без постоянного места жительства. Они распивали алкоголь, и во время конфликта мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений, после чего она скончалась. Подозреваемого задержали.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов объяснил, что Гошу Куценко, в чьем автомобиле нашли труп, вызывали в суд в качестве свидетеля.

«Совершенно очевидно, что Куценко будет проходить по этому делу как свидетель, поскольку владелец автомобиля как средства повышенной опасности несет ответственность в материальной части вне зависимости от вины», — прокомментировал адвокат.

Важно также установить, как пара попала в машину и чем занимался актер в момент преступления, заявил юрист. По мнению эксперта, актеру придется объяснить и причины нахождения автомобиля в жилом дворе.

Трунов также упомянул о возможной ответственности Куценко за неисполнение требований по хранению своего имущества, учитывая законодательство Москвы о недопустимости захламления дворов. Хотя Уголовный кодекс не предусматривает наказания в данной ситуации, административные последствия могут быть рассмотрены в зависимости от обстоятельств дела.

Тем временем стала известна личность женщины, чей труп нашли в машине Гоши Куценко в Москве. Она является уроженкой Камчатского края, работала в салонах красоты.