Стало известно, чем вызвано массовое отравление детей в арзамасской школе

Россельхознадзор: поставщики продуктов не причастны к отравлениям в Арзамасе

Руководитель Управления Россельхознадзора по Нижегородской области Евгений Иванов в ходе брифинга 22 октября заявил, что поставщики пищевых продуктов не имеют отношения к случаям отравления детей в школе в Арзамасе, сообщает ИА «Время Н» .

Ранее региональное Управление Роспотребнадзора отмечало, что причиной вспышки острых кишечных инфекций в образовательном учреждении стал норовирус. Он был обнаружен как у сотрудников пищеблока, так и у заболевших школьников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, а учащиеся временно переведены на дистанционное обучение.

«Мы проанализировали всех поставщиков через автоматизированную систему „Меркурий“. Продукция проходила исследования в нашей лаборатории. По поставщикам и производителям не было выявлено нарушений», — пояснил Иванов.

Он также добавил, что даже качественные продукты могут испортиться при ненадлежащем хранении. К сожалению, возможности системы не позволяют отследить соблюдение условий хранения продукции.

Ранее стало известно, что 15 учеников школы в Арзамасе Нижегородской области подхватили кишечную инфекцию и попали в больницу, пообедав в школьной столовой.

