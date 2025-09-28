Стало известно, будут ли восстанавливать приют в Москве, где погибли 13 собак

сегодня в 16:25

В Москве не собираются делать ремонт в приюте, где при пожаре погибли 13 собак

Питомник в Москве, где во время возгорания погибли 13 собак, ремонтировать не планируют. Выжившим питомцам разыскивают новый приют, сообщает SHOT .

Строение, по словам волонтеров, и так планировали сносить. Это решили сделать до возгорания. В питомнике остаются 163 пса.

Волонтеры добавили, что во время инцидента в приюте находились охранник с двумя приятелями. Сторож праздновал день рождения. Все трое, предположительно, употребили алкоголь.

Они рассказали, что собирались спасти питомцев самостоятельно. Звонить в МЧС сразу после начала возгорания не стали. Вместо этого открыли клетки с собаками.

Охранника, который был задержан полицией и отвезен в участок, допрашивают.

Утром 28 сентября сообщалось, что в приюте для бездомных животных на улице Зорге в Москве произошел пожар. Погибли 13 собак. Предположительно, сторож вместе с друзьями не потушили сигарету.

