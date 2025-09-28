13 собак сгорели при пожаре в московском питомнике из-за пьяного сторожа

сегодня в 10:24

13 собак сгорели во время пожара в московском питомнике

13 собак сгорели во время возгорания в московском питомнике для бездомных животных на улице Зорге. Предположительно, сторож отмечал день рождения с друзьями и алкоголем, они уснули и забыли потушить сигарету, сообщает SHOT .

В МЧС позвонили прохожие. Они обнаружили, что в здании началось задымление и возгорание.

После того, как случился пожар, примерно 30 собак сбежали из питомника. Практически всех их обнаружили и вернули обратно волонтеры, работники приюта.

Из клеток не смогли выйти 13 собак — четыре взрослых особи и девять щенков. В результате они сгорели.

Работники приюта рассказали, что мужчина, стороживший здание, позвал несколько приятелей к себе на рабочее место. Они праздновали день рождения. Затем уснули, а сигарету потушить забыли. В результате случился пожар.

Один из гостей сторожа получил сильные ожоги. Его госпитализировали на носилках.

Обстоятельства возгорания выясняют. Проводится проверка.

