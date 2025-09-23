Стали известны странные подробности исчезновения школьницы под Волгоградом

Мать пропавшей на выходных девятиклассницы из Камышина рассказала, что дочь нашли спустя 2 дня со следами гари на теле и в обожженной одежде на одной из промзон. В настоящее время 14-летний подросток находится в больнице, сообщает V1.ru .

Школьница ушла из дома вечером 20 сентября и перестала выходить на связь. Затем на звонок матери ответил неизвестный молодой человек, заявив, что школьница больше не вернется домой. Позднее пару заметили в одном из городских супермаркетов. По словам матери, дочь уже сбегала из дома.

«Он ее живую жег. Хотел ей жилетку сжечь. Я не знаю, что он там с ней творил, может, ее накачали чем-то или изнасиловали. Сейчас идет следствие, и я тоже нахожусь в неведении. Она сказала, что хочет написать на меня заявление, что я ее якобы бью, жить ей не даю», — рассказала женщина.

Она отметила, что от «плохой и жестокой» матери дочка сбежала к садисту. Главное — нашли живой. Искали подростка близкие, волонтеры и сотрудники полиции.

В настоящее время сотрудники ПДН устанавливают причины и обстоятельства побега школьницы, а также были ли совершены в отношении нее противоправные действия.

