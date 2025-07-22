Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки в Новокузнецке, пока мама убиралась

Недавно в социальных сетях распространилось видео с места происшествия на проспекте Курако, вызвавшее широкий общественный резонанс.

По информации СК, в настоящее время проводится доследственная проверка по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Ребенок упал со второго этажа и сейчас находится в больнице с различными травмами.

Наиболее тревожным является тот факт, что, по данным следствия, мать ребенка находилась в квартире в то время, но не заметила падения. Женщина занималась уборкой, услышав крики на улице, она выглянула в окно и увидела своего ребенка на тротуаре. Также было установлено, что возле открытого окна стоял табурет.

«Следственное управление обращает внимание, что уверенность взрослых в том, что маленькие дети, оставленные всего на несколько минут без присмотра, не смогут добраться до окна, ошибочны. Малолетние самостоятельно забираются на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, которые располагаются под окном. Москитная сетка создает у детей обманчивое ощущение опоры», — добавили в СК Кузбасса.

Москитные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать вес животных и детей. Пока люди полагают, что такая непрочная конструкция может защитить ребенка от падения с высоты, дети подвергаются серьезной опасности.