Стали известны подробности убийства матери с ребенком в Котельниках

Мужчина, который расправился с соседкой и ее ребенком из-за «топота в квартире» в подмосковных Котельниках, был вооружен молотком. Конфликт между соседями ЖК продолжался не менее года, сообщает Baza .

Трагедия произошла в ЖК «Оранж Парк». 32-летний Евгений Г. на протяжении года ругался с соседкой. Мужчину донимал топот 6-летнего ребенка из квартиры этажом выше. Евгений регулярно скандалил с женщиной и часто не сдерживал себя в словах. О конфликте соседей знали многие жители многоэтажки, однако урегулировать его мирно не получалось.

Четыре дня назад охваченный яростью Евгений вооружился молотком и в очередной раз направился к соседям. С порога он нанес несколько ударов по голове 34-летней хозяйке квартиры Алине, а затем переключился на ее 6-летнего сына. После этого мужчина устроил погром в квартире, пытаясь создать видимость ограбления, и отправился к себе домой.

Через несколько дней обеспокоенные родственники погибших обратились к соседям с просьбой проверить квартиру. Правоохранительные органы задержали подозреваемого, ему предъявили обвинение. Евгению грозит пожизненное лишение свободы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.