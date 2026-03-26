Стали известны подробности «похищения» девушки на улице в Москве

Завирусившееся в Сети видео с похищением девушки на юге столицы оказалось ее госпитализацией в наркологическую клинику, сообщает «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел во 2-м Нагатинском проезде. Одним из «похитителей» оказался брат москвички.

Ранее неравнодушные жители столицы обратились в полицию после того, как стали свидетелями похищения девушки. Ее силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

К настоящему моменту другие подробности инцидента неизвестны.

