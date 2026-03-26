Жуткие кадры: в Москве двое мужчин похитили девушку на улице

Жители столицы обратились в полицию после того, как стали свидетелями похищения девушки. Ее силой затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщает «Москва 24» .

Инцидент произошел во 2-м Нагатинском проезде. Прохожие заметили двух мужчин, которые силой держали девушку и пытались затащить в автомобиль. Та вырывалась и звала на помощь.

Похитители, несмотря на свидетелей, схватили девушку за волосы и за ноги, после чего затолкали в машину без номеров, где находились другие люди, и уехали. Прохожие пытались вмешаться, но у них ничего не вышло.

В инциденте разбирается полиция.

