Стали известны подробности поджога кинозала в ТЦ на севере Москвы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Мошенники вынудили 16-летнего подростка поджечь кинозал в торговом центре на севере Москвы. Установление всех обстоятельств на контроле в столичной прокуратуре, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее стало известно, что накануне юноша подорвал петарду во время показа фильма «Голосовой помощник» в кинозале № 12 ТЦ «Авиапарк». Посетителей оперативно эвакуировали. Сотрудники службы безопасности оперативно задержали нарушителя.
По словам подростка, в соцсетях он познакомился с девушкой и направил ей свою геолокацию для выбора места встречи. Однако с парнем связался лжеправоохранитель, заявив, что школьник нарушил закон и передал данные посторонним.
Затем напуганный подросток под кураторством мошенников обыскал дом. сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. Затем несовершеннолетний пронес канистру с бензином в кинозал ТЦ и поджег зажигалкой.
