Стали известны подробности поджога кинозала в ТЦ на севере Москвы

Подросток рассказал обстоятельства поджога в кинозале в ТЦ на севере Москвы

Мошенники вынудили 16-летнего подростка поджечь кинозал в торговом центре на севере Москвы. Установление всех обстоятельств на контроле в столичной прокуратуре, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что накануне юноша подорвал петарду во время показа фильма «Голосовой помощник» в кинозале № 12 ТЦ «Авиапарк». Посетителей оперативно эвакуировали. Сотрудники службы безопасности оперативно задержали нарушителя.

По словам подростка, в соцсетях он познакомился с девушкой и направил ей свою геолокацию для выбора места встречи. Однако с парнем связался лжеправоохранитель, заявив, что школьник нарушил закон и передал данные посторонним.

Затем напуганный подросток под кураторством мошенников обыскал дом. сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. Затем несовершеннолетний пронес канистру с бензином в кинозал ТЦ и поджег зажигалкой.

