Подросток поджог кинозал и сорвал сеансы в Москве

В московском торговом центре «Авиапарк» подросток устроил чрезвычайное происшествие в кинозале, подорвав петарду во время показа фильма «Голосовой помощник», сообщает Mash .

Инцидент произошел в зале № 12, где внезапный хлопок и дым спровоцировали панику среди зрителей. По другим данным, Подросток пронес канистру с бензином, облил сидения и поджег их. Сотрудники службы безопасности оперативно задержали нарушителя и вывели его из помещения.

Администрация кинотеатра приняла решение о полной эвакуации посетителей без объявления тревоги, что позволило избежать давки.

Все вечерние сеансы были отменены, а работа кинотеатра парализована до конца дня. По предварительной информации, задержанный несовершеннолетний будет передан сотрудникам полиции для составления протокола.

