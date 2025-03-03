Стали известны подробности исчезновения двух корреспондентов в Чечне

Могилы двух журналистов, пропавших в Чечне в 90-е, до сих пор надеются найти

В 1990-е годы военные корреспонденты выполняли очень важную и ответственную миссию. Одним из ярких примеров такой опасной деятельности, стало исчезновение журналистов Максима Шабалина и Феликса Титова в Чечне. Стали известны подробности происшествия, сообщает газета «Петербургский дневник» .

25 февраля команда журналистов из петербургской газеты «Невское время» отправилась в командировку в Чечню, они должны были вернуться 5 марта. Однако в редакции ребята так и не появились, связь с ними была потеряна. По началу отсутствие связи не вызвала у коллег волнения, так как в Грозном шли бои, и связь была очень плохой. Также в ходе других командировок команда часто оставалась без связи.

8 марта главный редактор «Невского времени» Алла Манилова начала беспокоиться и пытаться выяснить местонахождение Феликса и Максима. Однако попытки не привели к результату, и было принято решение отправить в Чечню поисковые экспедиции.

По приезде на место событий в Моздок в ставку командования российской группировки один из силовиков рассказал, что по имеющейся информации корреспонденты убиты. Без доказательств с такими новостями никто мириться не хотел, и команда продолжила поиски. Удалось получить ориентировку, что в селе Старые Атаги находятся захоронения русских солдат, спасатели отправились туда.

«Вскрыли могилу, но там оказались не Максим с Феликсом», — заявил тогдашний редактор отдела экономики «Невского времени» Сергей Михельсон.

Поиски продолжались, машину команды обстреливали по пути, а жили они в палатках на территории аэропорта. Затем погиб еще один журналист, участвовавший в поисках, после чего работы завершили.

До сих пор двое корреспондентов числятся без вести пропавшими. Коллеги из редакции помнят и хранят вещи, подарки, напоминающие о них. В 1995–1996 годах редактор отдела политики газеты «Невское время» Александр Горшков верит, что возможно найти могилы ребят даже сейчас.