Стали известны новые детали расправы над тремя пенсионерками в Подмосковье

Убийцей троих пенсионерок в подмосковном Наро-Фоминске оказался подполковник полиции в отставке Михаил Борисов. Мужчина похитил у одной из жертв деньги и покинул страну, сообщает kp.ru .

6 февраля в деревне в деревне Свитино обнаружили тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями. Преступник также похитил личные вещи, мобильный телефон и автомобиль хозяйки дома. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Две из трех женщин не оказали сопротивления и были убиты почти одновременно. Затем убийца несколько часов прождал хозяйку дома. Когда она вернулась, злоумышленник, угрожая пистолетом, заставил перевести на его счет все деньги с карты, которых оказалось около 6 млн рублей, и застрелил женщину.

Полицейские в ходе обыска обнаружили в гараже коттеджа мотоцикл, который Борисов оставил хозяйке в залог крупного займа в 2 млн рублей. Выяснилось, что мужчина не вернул вовремя деньги.

Правоохранительные органы по камерам видеонаблюдения отследили маршрут преступника. Мужчина добрался до Звенигорода и бросил украденную машину, пересев на другой автомобиль. В этот же день Борисов улетел в Дубай, а затем в Вьетнам.

Борисова объявили в международный обыск, а суд заочно арестовал подозреваемого. Совместно с коллегами из Интерпола в марте удалось задержать преступника. Задержанный признал вину в убийстве и сотрудничает со следствием. Экс-полицейскому грозит пожизненное тюремное заключение.