Стала известная причина обращения Бастрыкина по делу судьи

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РБК: коррупционное дело против судьи Матеты могут возбудить 10 июля

Высшая квалификационная коллегия судей может разрешить Следкому РФ возбудить дело о подозрении в коррупции против председателя Солнцевского райсуда Москвы Артема Матеты, пишет РБК .

Сотрудники антикоррупционного управления «М» ФСБ застали Матету при получении около 40 тыс. долларов, указано в материале агентства со ссылкой на источник.

«Деньги Матета получил за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека», — говорится в статье.

Высшая квалификационная коллегия судей 10 июля может снять с Матеты судебную неприкосновенность и удовлетворить просьбу главы Следкома Александра Бастрыкина на возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось о том, что судье могут инкриминировать статью о мошенничестве.